Жителям следует избегать пребывания рядом с энергетическим оборудованием во время графика отключения света в Одесской области.

В рамках реализации профилактических мер по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий в электросетях, вводят графики отключения света в Одесской области, сообщает Politeka.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" проведет технические работы в Черноморском городском территориальном обществе.

Согласно обнародованному плану, в среду, 26 июня 2025 года, с 08:00 до 17:00 произойдет временное прекращение электроснабжения в городе Черноморск. Отключение коснется жителей двух улиц: Корабельной и Труда.

Как отмечают в "ДТЭК Одесские Электросети", такие меры необходимы для предотвращения аварийных ситуаций, модернизации электросетей и обеспечения стабильной работы системы электроснабжения в будущем. Работы будут проводиться специалистами энергетической компании в установленные сроки, после чего электроснабжение будет возобновлено.

Жители призывают заранее подготовиться к временному отключению: зарядить мобильные устройства, обеспечить себя альтернативными источниками света и электроэнергии, а также учесть это при планировании повседневных дел.

Также просят осторожничать и избегать пребывания рядом с энергетическим оборудованием во время действия графика отключения света в Одесской области.

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