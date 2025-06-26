Он был переведен на этот вид пенсии в Днепре из постановления Днепропетровского окружного административного суда.

Жовтневый районный суд Днепра принял решение по делу мужчины, которому при переводе на пенсию по возрасту не выплатили доплату в размере 71 702 гривны, передает Politeka.

Об этом говорится в постановлении суд. Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области и получает пенсию по возрасту в соответствии с Законом «О государственной службе».

Он был переведен на этот вид пенсии в Днепре на основании постановления Днепропетровского окружного административного суда от 20 декабря 2021 года, вступившего в законную силу 14 апреля 2022 года. На исполнение судебного решения Пенсионным фондом была начислена доплата за период с 4 августа 2021 по 30 апреля 2022 в сумме 71 702 гривны. Однако на 3 апреля 2024 года эти средства не были выплачены.

Мужчина также потребовал возмещения морального ущерба в размере 35 тысяч гривен, инфляционных расходов и процентов за просрочку платежа. Он обратился в суд с просьбой взыскать эти суммы путём бесспорного списания с казначейского счета ПФУ.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Из материалов дела следует, что Пенсионный фонд перевел мужчину на пенсию по возрасту и начислил доплату в соответствии с решением суда Соответствующее финансирование для выплаты сумм должно поступить в порядке очередности по дате вступления в законную силу решений.

Судебный орган отметил, что вердикт суда не обязывал Пенсионный фонд немедленно выплатить указанные средства, а лишь предусматривал повторное рассмотрение заявления истца с учетом правовой оценки.

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