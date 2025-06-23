Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.

На этот раз рост зафиксирован на куриных яйцах популярных торговых марок.

Согласно актуальным данным, расценки на Ясенсвит категории С1 в фасовке 18 штук на конец июня 2025 года составляют в среднем 123,95 гривны. В торговой сети Auchan товар стоит 123,90, тогда как у Novus уже 124 гривны. В мае средняя цена колебалась на уровне 123,93, поэтому рост хоть и минимальный — всего на 0,02, но устойчивый.

Больший скачок стоимости наблюдается на марку "Ясенсвит" в упаковке по 30 штук. В Megamarket стоимость составляет 230,80 гривен, тогда как в мае средняя цена составляла 223,85. Таким образом, с 23 мая по 23 июня цена выросла на 6,95. Такая динамика демонстрирует, что на большие упаковки приходится более ощутимое удорожание, что может повлиять на выбор потребителей, стремящихся сэкономить.

В магазинах местной сети Dmart наблюдается разнообразие ассортимента и расценок. В частности, марка "Zlata Kladka Exportowe" (C0, 10 шт.) стоят 59,90 грн, а "Это-яйцо от молодых курочек" (C0, 10 шт.) - 66,90. Также доступен продукт той же торговой марки категории С1 в фасовке 15 штук по цене 80,30. Это дает потребителям возможность выбрать оптимальный вариант в соответствии с бюджетом и потребностями.

Постепенное, но устойчивое повышение стоимости еще один индикатор общего тренда — подорожание продуктов в Днепропетровской области. Такая ценовая динамика может быть связана как с сезонными факторами, так и логистическими затратами, влияющими на стоимость продукции на полках супермаркетов.

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