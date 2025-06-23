У Дніпрі запровадили нову систему оплати проїзду у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Тепер вона безготівкова та доступна для всіх пасажирів. Працює вона через міський мобільний додаток «єДніпро», який дозволяє розраховуватись карткою будь-якого банку України.

З 5 квітня у всьому комунальному транспорті міста доступні лише QR-коди для оплати. Пасажири можуть відсканувати їх за допомогою додатку «єДніпро» та сплатити за поїздку через Google Pay, Apple Pay або банківською карткою, попередньо прив'язаною до облікового запису. Такий крок зроблено задля зручності містян та прозорості фінансових операцій у сфері громадських перевезень.

«Ми відмовляємось від монополії одного банку та відкриваємо можливість безготівкової оплати для всіх. QR-коди вже становлять до 20% від загального збору виручки», — зазначив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков.

Місцевим користувачам достатньо завантажити застосунок у AppStore або Google Play, пройти реєстрацію за номером телефону, після чого сканувати код у салоні транспорту. Придбаний квиток автоматично зберігається у вкладках «Транспорт» і «Документи». Також у додатку можна придбати проїзні на 1, 7 або 30 днів.

За словами представників міськради, запуск такої функціональності — це не лише сучасний сервіс, а й важливий крок у цифровій трансформації міста.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області — це крок до зручності, безпеки та сучасного користування міськими послугами. Цей крок наближає Дніпро до стандартів сучасних європейських міст.

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