Робота для пенсіонерів у Дніпрі вже давно перестала бути винятком і дає можливість літнім людям залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що дедалі більше компаній шукають фахівців з досвідом, які хочуть і можуть виконувати покладені на них обов'язки, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua видно, що робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна у компанії Flowers.UA. Вони шукають бухгалтера для комунікації з постачальниками. Тут важлива уважність, аналітичне мислення та здатність тримати все під контролем.

Основна частина обов’язків пов’язана з обробкою документів і перевіркою розрахунків з постачальниками. Якщо говорити просто, потрібна людина, яка може навести лад у паперах та цифрах. І бажано, щоб ця людина вже мала практику у бухгалтерії не менше двох років.

Очікують, що кандидат буде добре орієнтуватися в Excel і зможе працювати з ERP-системою. Особливо цінуються ті, хто не боїться відповідальності й не втрачає пильності навіть у дрібницях. За це роботодавець обіцяє гідну оплату. Її розмір обговорюється на співбесіді.

Інший приклад, де теж є робота для пенсіонерів у Дніпрі — це вакансія фахівця із закупівель у ДТЕК Дніпровські електромережі. Це велика енергетична компанія, яка шукає людей, здатних вести договірну документацію, готувати тендери, комунікувати з підрядниками і слідкувати за процесами закупівель.

Бажано, щоб кандидат мав вищу освіту і вже працював у сфері закупівель хоча б рік. Є офіційне оформлення, оплачувані лікарняні, навчання в Академії ДТЕК і навіть медичне страхування. Все це створює доволі комфортні умови для праці.

Тож якщо ви вже на пенсії, але не готові остаточно прощатися з професійним життям, то варто пробувати себе у вже знайомих, чи зовсім нових напрямках.

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