Работа для пенсионеров в Днепре уже давно перестала быть исключением и позволяет пожилым людям оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что все больше компаний ищут специалистов с опытом, которые хотят и могут выполнять возложенные на них обязанности, сообщает Politeka.

На сайте work.ua видно, что работа для пенсионеров в Днепре доступна у компании Flowers.UA. Они ищут бухгалтера для коммуникации с поставщиками. Здесь важно внимательность, аналитическое мышление и способность держать все под контролем.

Основная часть обязанностей связана с обработкой документов и проверкой расчетов с поставщиками. Если говорить просто, нужен человек, который может навести порядок в бумагах и цифрах. И желательно, чтобы этот человек уже имел практику в бухгалтерии не менее двух лет.

Ожидается, что кандидат будет хорошо ориентироваться в Excel и сможет работать с ERP-системой. Особенно ценятся те, кто не боится ответственности и не теряет бдительности даже в мелочах. За это работодатель обещает достойную оплату. Ее размер оговаривается на собеседовании.

Другой пример, где тоже работа для пенсионеров в Днепре — это вакансия специалиста по закупкам у ДТЭК Днепровские электросети. Это крупная энергетическая компания, которая ищет людей, способных вести договорную документацию, готовить тендеры, общаться с подрядчиками и следить за процессами закупок.

Желательно, чтобы у кандидата было высшее образование и уже работал в сфере закупок хотя бы год. Есть официальное оформление, оплачиваемые больничные, обучение в Академии ДТЭК и даже медицинское страхование. Все это создает достаточно комфортные условия для труда.

Так что если вы уже на пенсии, но не готовы окончательно прощаться с профессиональной жизнью, то стоит пробовать себя в уже знакомых или совсем новых направлениях.

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