В Днепре была введена новая система оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Теперь она безналичная и доступна всем пассажирам. Работает она через городское мобильное приложение «Дніпро», которое позволяет рассчитываться картой любого банка Украины.

С 5 апреля во всем коммунальном транспорте города доступны только QR-коды для оплаты. Пассажиры могут отсканировать их с помощью приложения «Днепр» и оплатить поездку через Google Pay, Apple Pay или банковской картой, предварительно привязанной к аккаунту. Такой шаг сделан для удобства горожан и прозрачности финансовых операций в сфере общественных перевозок.

«Мы отказываемся от монополии одного банка и открываем возможность безналичной оплаты для всех. QR-коды уже составляют до 20% общего сбора выручки», — отметил заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков.

Местным пользователям достаточно загрузить приложение в AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону, после чего сканировать код в салоне транспорта. Приобретаемый билет автоматически сохраняется во вкладках «Транспорт» и «Документы». Также в приложении можно купить проездные на 1, 7 или 30 дней.

По словам представителей горсовета, запуск такой функциональности это не только современный сервис, но и важный шаг в цифровой трансформации города.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области – это шаг к удобству, безопасности и современному пользованию городскими услугами. Этот шаг приближает Днепр к стандартам современных европейских городов.