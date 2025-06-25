Движение троллейбусов организовано новым графиком движения транспорта в Запорожье и по обновленному маршруту.

Новый график движения транспорта в Запорожье был введен до 30 июня из-за начавшихся в городе масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что следует знать пассажирам.

До 30 июня в Запорожье временно приостановят работу троллейбусных маршрутов №3, №8, №11 и №17 в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по проспекту Соборному.

Движение троллейбусов организовано новым графиком движения транспорта в Запорожье и обновленным маршрутом:

№3 будет курсировать по сокращенному маршруту: "4-й Южный микрорайон" - "Набережная". Дополнительно на линии будут работать два троллейбуса с автономным ходом по направлению "улица Песчаная" - "Седова".

№8 также будет курсировать в измененном формате: "Симферопольское шоссе" - "Набережная", а еще два троллейбуса с автономным ходом - от "Завода Запорожкабель" до "Седова".

№11 и №17 будут ездить на маршруте "Седова" - "Набережная".

Также в будние дни на период выполнения ремонтов КП «Водоканал» на проспекте Соборном предусмотрен новый график движения транспорта в Запорожье и отдельные рейсы троллейбусов через остров Хортица до остановки «Турбаза Хортица».

Отправление с улицы Седова происходит в 07:51, прибытие на конечную остановку – улицу Песчаную – в 08:59. Обратный рейс отправляется в 16:07 и направляется обратно к улице Седова.

Также 7 июля во время проведения ремонтных работ будут внесены временные коррективы в рейс троллейбуса №14. Передвижение транспорта в этот день организуют только между остановками «Набережная» и «Симферопольское шоссе» без заезда на улицу Чумаченко.

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