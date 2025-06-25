На время выполнения работ ограничение движения транспорта в Виннице коснется нескольких улиц.

Ограничения движения транспорта в Виннице вводятся с 25 июня по 1 июля 2025 в центральной части города, сообщает Politeka.

В течение этого периода будет временно перекрыто движение на перекрестке улиц Соборная – Театральная, а также на отдельных участках Театральной улицы. Причина перекрытия – дорожные работы, направленные на повышение безопасности движения.

По информации департамента транспорта и городской мобильности, на указанном участке обнаружены значительные деформации дорожного покрытия, в частности, в зоне трамвайных путей. Это заставляет водителей маневрировать, выезжать на трамвайные пути, что затрудняет передвижение и влечет задержки.

На время выполнения работ ограничение движения транспорта в Виннице коснется:

на перекрестке ул. Соборная – Театральная (для всего транспорта, кроме общественного);

по ул. Театральная: от пер. Верещагина до ул. Соборной, а также ул. Гоголя на ул. Соб.

Частные авто смогут объезжать закрытые участки через ул. Гоголя, Степана Бандеры, Владислава Городецкого, Княжей Кориатовичей, а также площадь Каличанскую, Хмельницкое шоссе и ул. Магистратскую.

Изменится и схема передвижения. Автобусы № 5, 11 и маршрутки № 5А, 10А, 23А, 28А будут курсировать в обоих направлениях по ул. Магистратской, Хмельницком шоссе и Каличанской площади. Троллейбусы № 3, 9, 13, 15, 16, 20, 22 - через ул. Киевскую, Брацлавскую, Нансена, просп. Коцюбинского и ул. Соборную.

К слову, нововведения недавно затронули и Днепропетровскую область. В частности, в Никопольском районе временно ограничивают передвижение большегрузов. Такую информацию дает Никопольский городской совет.

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