Місцевим мешканцям розповіли про новий графік поїздів у Вінницькій області, який може створити певні незручності для любителів подорожувати країною.

Новий графік поїздів у Вінницькій області стане дійсним у найближчий час, повідомляє Politeka.

Подорожувальникам варто бути уважними, бо "Укрзалізниця" оголосила низку нововведень, які діятимуть у найближчі тижні.

Новий графік поїздів у Вінницькій області включає одразу кілька важливих оновлень. Одне з них — це повернення в розклад пасажирського складу №265/266, який прямує з Києва до Одеси. Він зупинятиметься у Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці, що суттєво полегшить маршрут для мешканців нашого регіону.

Призначення цього рейсу заплановане на 27, 28, 29 і 30 червня. Його повернення особливо актуальне у сезон літніх відпусток, коли попит на поїздки до південних міст, зокрема до Одеси, суттєво зростає.

Новий графік поїздів у Вінницькій області передбачає й інші важливі доповнення. На червень та липень призначені додаткові рейси №168/167, який курсує зі Львова до Одеси. Цей маршрут також проходитиме через Жмеринку.

Тож для багатьох мешканців регіону це зручна можливість дістатися до моря або ж повернутись додому без пересадок і зайвих витрат часу. Ще одна новина стосується пасажирів приміського напрямку.

Через проведення ремонтних робіт змінено розклад електрички №6205, яка їздить із Фастова до Козятина. Зміни триватимуть із 20 по 26 червня включно. Тож тим, хто користується цим маршрутом, варто заздалегідь перевірити час відправлення і прибуття.

Усі зупинки залишаються на місці, але розклад дещо зміщений, і це важливо враховувати особливо тим, хто планує пересадки. З фастова електропоїзд буде вирушати об 11:49, а до кінцевої доїжджатиме о 13:47. Відповідно проміжні станції теж матимуть трохи інший час прибуття, ніж раніше.

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