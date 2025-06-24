Местным жителям рассказали о новом графике поездов в Винницкой области, который может создать определенные неудобства для любителей путешествовать по стране.

Новый график поездов в Винницкой области станет действительным в ближайшее время, сообщает Politeka.

Путешественникам следует быть внимательными, потому что "Укрзализныця" объявила ряд нововведений, которые будут действовать в ближайшие недели.

Новый график поездов в Винницкой области включает сразу несколько важных обновлений. Один из них — это возвращение в расписание пассажирского состава №265/266, следующего из Киева в Одессу. Он будет останавливаться в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке, что облегчит маршрут для жителей нашего региона.

Назначение этого рейса запланировано на 27, 28, 29 и 30 июня. Его возвращение особенно актуально в сезон летних отпусков, когда спрос на поездки в южные города, в частности в Одессу, существенно растет.

Новый график поездов Винницкой области предусматривает и другие важные дополнения. На июнь и июль назначены дополнительные рейсы №168/167, курсирующие из Львова в Одессу. Этот маршрут также будет проходить через Жмеринку.

Для многих жителей региона это удобная возможность добраться до моря или же вернуться домой без пересадок и лишних затрат времени. Еще одна новость касается пассажиров пригородного направления.

Из-за проведения ремонтных работ изменено расписание электрички №6205, которая ездит из Фастова в Козятин. Изменения продлятся с 20 по 26 июня включительно. Поэтому тем, кто пользуется этим маршрутом, следует заранее проверить время отправления и прибытия.

Все остановки остаются на месте, но расписание несколько смещено, и это важно учитывать особенно тем, кто планирует пересадку. С фастового электропоезда будет отправляться в 11:49, а до конечной будет доезжать в 13:47. Соответственно промежуточные станции тоже будут иметь несколько иное время прибытия, чем раньше.

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