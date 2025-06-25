Жителей просят учесть информацию по графику отключения света в Запорожской области для планирования своей деятельности.

27 и 26 июня 2025 запланированы графики отключения света в Запорожской области, сообщает Politeka.

Все из-за проведения ремонтных работ, которые пройдут в селе Августиновка, селе Бабурка, селе Наталовка и пгт Балабино.

В населенном пункте Августиновка 27 июня с 09:00 до 16:00 временно прекратят подачу электроэнергии на улице Молодежная, дома 37, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56 и 57 из-за ремонта электрооборудования. Аналогичные работы 27 июня с 09:00 до 16:00 состоятся в с. Бабурка на улицах Новая (дома 4, 6, 29) и Подгорная (дома 1, 2, 2а, 3, 5, 7).

Также 27 числа с 09:00 до 16:00 в связи с ремонтом электрооборудования будут отключены электроэнергия в селе Наталовка на улицах Школьной (дома 1–10) и Украинской (дома 1–39, в том числе дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и т. д.).

Кроме того, 26 июня с 09:00 до 17:00 ремонт будет проведен в пгт Балабино. Из-за этого будет отключена электроэнергия на улицах Дружбы, Садовая, Трудовая, Мира, Депутатская, Яровая и в переулках Кооперативный и Тупой. При выполнении работ в этих районах возможны временные неудобства из-за прекращения электроснабжения.

Жителей просят учесть информацию по графику отключения света в Запорожской области для планирования своей деятельности в указанные даты и времена.

Работы направлены на улучшение качества электроснабжения и безопасности электросетей в регионе. Рекомендуется обеспечить подготовку к временным отключениям и принять меры по минимизации неудобств. В частности, стоит позаботиться о зарядке гаджетов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: несколько категорий граждан могут рассчитывать на выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: перечень критериев, которым должны отвечать украинцы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: украинцам гарантирован ряд выплат, озвучены важные нюансы.