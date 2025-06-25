Жители призывают заранее подготовиться к возможным неудобствам во время действия графика отключения света в Полтавской области.

Скороходовский поселковый совет Полтавского района информирует жителей о графике отключения света в Полтавской области, передает Politeka.

В пгт Скороходовое электроснабжение будет прекращено на улицах Стрелецкая (д. 1а, 5, 6), Уютная (д. 1, 1а, 1г), Магистральная (д. 2А, 2Б, 2В), а также Стрелец (д. 3, 13, 11, 8) ориентировочно с 08:00 до 17:00. Причина – выполнение капитального ремонта в рамках годовой программы.

В селе Петровка отключения коснутся улиц Григория Сковороды, Независимости, Радоспной, Школьной, Центральной и Гагарина. Работы продлятся с 08:00 до 16:00. В данном случае речь идет о расчистке трасс воздушных линий, а также о капитальном ремонте.

Село Трудолюбовка также останется без света из-за ремонтных работ. Электроснабжение будет отсутствовать на ул. Весенняя (буинки 19, 95) с 08:00 до 17:00.

В с. Казачье временно без света останутся улицы Дмитрия Коряка, Калинина, Куйбышева и Полева. Работы продлятся с 08:00 до 17:00. Причина – капитальный ремонт оборудования КТП-122.

В с. Филеночные работы, связанные с реализацией договоров о присоединении к сетям, вызовут перерывы в электроснабжении на улицах Садовая (д. 10–30) и Центральная (д. 1Ж, 13). Отключение будет продолжаться с 8 часов утра до 17 часов дня.

Местных жителей призывают заранее подготовиться к возможным неудобствам во время действия графика отключения света в Полтавской области. Нужно зарядить технику, иметь альтернативные источники освещения, а также не стоит планировать важные дела на время проведения ремонта.

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