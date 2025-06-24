Обмеження руху транспорту в Полтаві впровадили через проведення масштабних реконструкційних робіт на теплових мережах

Українців попередили про обмеження руху транспорту в Полтаві, проте зміни охоплять лише декілька вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про зміни.

Так, тимчасове обмеження руху транспорту в Полтаві діятиме в межах двох вулиць — Української Повстанської Армії та Решетилівської. Причина — проведення масштабних реконструкційних робіт на теплових мережах, які потребують повного перекриття проїзду на визначених ділянках.

Зокрема, на вулиці Української Повстанської Армії транспорт не курсуватиме до 21 липня. Перекриття охоплює відрізок дороги від вулиці Капітана Володимира Кісельова до Юліана Матвійчука. У цей період на ділянці триватимуть роботи з реконструкції теплових мереж.

Також продовжено обмеження руху транспорту в Полтаві на вулиці Решетилівська — вона залишатиметься перекритою до 20 серпня. Міська влада звертається до водіїв із проханням враховувати ці зміни при плануванні маршруту та завчасно обирати альтернативні шляхи пересування.

Роботи проводяться з метою модернізації теплової інфраструктури міста та підвищення її надійності напередодні опалювального сезону.

Підкреслимо, управління житлово-комунального господарства офіційно уклало договори з двома підрядними компаніями, які виконуватимуть комплекс ремонтних робіт на об'єктах благоустрою.

Роботи охоплять одразу 70 локацій у межах громади. До переліку входять не лише вулиці, а й тротуари, внутрішньоквартальні проїзди та прибудинкові території, що давно потребували оновлення. Усе це — частина системного підходу до покращення міського простору.

На реалізацію проєкту виділено 94 мільйони 357 тисяч гривень. Саме в таку суму оцінюється загальна вартість укладених угод.

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