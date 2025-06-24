Ограничение движения транспорта в Полтаве внедрили через проведение масштабных реконструкционных работ на тепловых сетях

Украинцев предупредили об ограничении движения транспорта в Полтаве, однако изменения охватят всего несколько улиц города, сообщает Politeka.net.

Исполнительный комитет городского совета принял решение об изменениях.

Так, временное ограничение движения транспорта в Полтаве будет действовать в пределах двух улиц - Украинской Повстанческой Армии и Решетиловской. Причина — проведение масштабных реконструкционных работ на тепловых сетях, нуждающихся в полном перекрытии проезда на определенных участках.

В частности, на ул. Украинской Повстанческой Армии транспорт не будет курсировать до 21 июля . Перекрытие охватывает отрезок дороги от улицы Капитана Владимира Киселева до Юлиана Матвийчука . В этот период на участке будут продолжены работы по реконструкции тепловых сетей.

Также продолжено ограничение движения транспорта в Полтаве на ул. Решетиловская - она ​​будет оставаться перекрытой до 20 августа . Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать эти изменения при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.

Работы проводятся с целью модернизации тепловой инфраструктуры города и повышения ее надежности в преддверии отопительного сезона.

Подчеркнем, управление жилищно-коммунального хозяйства официально заключило договоры с двумя подрядными компаниями, выполняющими комплекс ремонтов на объектах благоустройства.

Они охватят сразу 70 локаций в пределах общины. В перечень входят не только улицы, но и тротуары, внутриквартальные проезды и придомовые территории, давно нуждавшиеся в обновлении. Все это часть системного подхода к улучшению городского пространства.

На реализацию проекта выделено 94 миллиона 357 тысяч гривен. Именно в такую ​​сумму оценивается общая стоимость заключенных сделок.

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