Прогноз погоды в Украине свидетельствует о том, что лето хоть и набирает обороты, оно преподносит свои неожиданности.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня обещает изменяющиеся условия, сообщает Politeka.

Будут ливни, похолодание и солнечные перерывы в зависимости от региона. Синоптики предупреждают: в некоторых городах осадки будут сильными, поэтому заранее планировать свой день.

В Харькове 26 июня будет пасмурно, с самого утра ожидается сильный ливень, который будет держаться до вечера. Температура не превысит +21°C, ветер – до 8,4 м/с. 27 числа осадки прекратятся, ожидается до +24°C, а в субботу снова дождь и только +22°C. В народе верили: игривая рыба – в грозу.

Во Львове четверг будет ясным до +24°C. Однако уже 27 июня облака принесут осадки, которые будут держаться до вечера. В субботу утром дождь пройдет, без осадков, но небо останется пасмурным. Ночью 15°C.

В Киеве в четверг небольшой дождь ожидается ночью, днем ​​погода наладится. Температура – ​​до +22°C. В пятницу вечером снова возможны дожди. А в субботу прогнозируется дождливый день с пасмурным небом и максимумом до +19°C.

Одесса приятно удивит в четверг: без осадков, температура поднимется до +29°C. В пятницу будет так же ясно. Однако уже в субботу наступит непогода: ожидаются сильные осадки с грозами, температура снизится до +23–24°C.

По народным приметам, 28 число должно быть солнечным – в дождливую погоду верили, что дома будет расстройство, во всех регионах наблюдается активность насекомых, что традиционно считается признаком тепла.

Прогноз погоды в Украине свидетельствует о том, что лето хоть и набирает обороты, но не без «сюрпризов».

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