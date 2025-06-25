Проєкт від Карітас України спрямований на посилення життєво необхідної гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас Україна в рамках проєкту S.U.P.E.R, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла організація на своєму офіційному сайті.

В умовах воєнного конфлікту, що триває на території України, найсильніше потерпають ті, хто через вік, хворобу або соціальне становище залишаються без підтримки. Саме для таких людей створено гуманітарну ініціативу під назвою S.U.P.E.R — "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України".

Цей проєкт спрямований на посилення життєво необхідної гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області та вразливих категорій громадян, забезпечення справедливого доступу до базових послуг та зміцнення громадянського суспільства через тісну співпрацю з місцевими інституціями.

Особлива увага приділяється самотнім людям похилого віку, а також особам з інвалідністю, які зазнали впливу воєнних дій у регіоні.

У межах програми передбачено надання комплексної допомоги, зокрема:

індивідуальних психологічних консультацій, спрямованих на зниження рівня стресу та подолання наслідків травматичних подій;

послуг догляду вдома для тих, хто через стан здоров’я не може самостійно себе обслуговувати;

телемедичних консультацій, які здійснюватиме спеціально створена мобільна медична бригада (по три візити протягом реалізації проєкту);

забезпечення засобами гігієни для збереження належного санітарного стану;

роздачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області у вигляді продуктових наборів — кожен учасник отримає три пакунки впродовж дії програми;

можливості тимчасового користування реабілітаційним обладнанням для підтримки фізичного стану та зменшення болю;

реалізації ініціативи "Грошова підтримка за догляд" (Cash for Care), яка дозволяє матеріально компенсувати витрати на догляд;

навчальних заходів для опікунів і членів громад, які доглядають за людьми з обмеженими можливостями, — щоб підвищити рівень обізнаності щодо реабілітації та домашнього піклування.

Для участі в проєкті важливо відповідати певним критеріям. Підтримка надається повнолітнім громадянам, які мають інвалідність, важкі або хронічні захворювання. Також участь можуть брати самотні літні люди (віком від 60 років), що мають обмеження у пересуванні й не отримують допомоги від родичів чи близьких. Усі категорії учасників повинні мати документи, що підтверджують відповідність зазначеним умовам.

Звертаємо увагу, що кількість місць у програмі обмежена, тому прохання подавати заявки заздалегідь.

Реалізація проєкту відбувається за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва у сфері розвитку (AICS), що є гарантією якості, надійності та гуманного підходу до кожного учасника.

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