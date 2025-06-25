Проект от Каритас Украины направлен на усиление жизненно необходимой гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украина в рамках проекта SUPER, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала организация на своем официальном сайте.

В условиях продолжающегося на территории Украины военного конфликта сильнее всего страдают те, кто из-за возраста, болезни или социального положения остаются без поддержки. Именно для таких людей создана гуманитарная инициатива под названием SUPER - "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины".

Этот проект направлен на усиление жизненно необходимой гуманитарной помощи пенсионерам в Харьковской области и уязвимых категорий граждан, обеспечение справедливого доступа к базовым услугам и укрепление гражданского общества через тесное сотрудничество с местными институтами.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, а также лицам с инвалидностью, которые испытали влияние военных действий в регионе.

В рамках программы предусмотрено оказание комплексного содействия, в частности:

индивидуальных психологических консультаций, направленных снижение уровня стресса и преодоления последствий травматических событий;

услуг ухода на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать;

телемедицинских консультаций, которые будет осуществлять специально созданная мобильная медицинская бригада (по три визита в течение реализации проекта);

обеспечение средствами гигиены для сохранения надлежащего санитарного состояния;

раздачи гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области в виде продуктовых наборов – каждый участник получит три пакета в течение действия программы;

возможности временного использования реабилитационным оборудованием для поддержания физического состояния и уменьшения боли;

реализации инициативы "Денежная поддержка за уход" (Cash for Care), позволяющая материально компенсировать расходы по уходу;

обучающих мероприятий для опекунов и членов общин, которые ухаживают за людьми с ограниченными возможностями, — чтобы повысить уровень осведомленности о реабилитации и домашней заботе.

Для участия в проекте важно отвечать определенным критериям. Поддержка оказывается совершеннолетним гражданам, имеющим инвалидность, тяжелые или хронические заболевания. Также участие могут принимать одинокие пожилые люди (возраст от 60 лет), имеющие ограничения в передвижении и не получающие помощи от родственников или близких. Все категории участников должны иметь документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

Обращаем внимание, что количество мест в программе ограничено, поэтому просьба подавать заявки заранее.

Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Итальянского агентства по сотрудничеству в сфере развития (AICS), что является гарантией качества, надежности и гуманного подхода к каждому участнику.

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