Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области снова оказался в центре обсуждений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области начали обсуждать после того, как появился проект изменений в правительственное постановление №502, сообщает Politeka.

Инициатором выступило Министерство развития общин и территорий. В этом документе говорится, что в условиях войны местным властям следует временно воздержаться от поднятия цен на водоснабжение и водоотвод.

Мол, расценки должны остаться на довоенном уровне, то есть такими, какими они были на конец февраля 2022 года. Однако здесь не все так просто. Правительство понимает, что для предприятий такое требование означает прямой ущерб.

Поэтому в документе параллельно предлагается компенсировать разницу между старыми рассценками и увеличенными расходами местных бюджетов. Все это для того чтобы избежать повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области. То есть финансовое бремя либо останется на плечах предприятий, либо его придется взять на себя органам местных властей.

Однако люди волнуются о повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, ведь действующий мораторий не охватывает водоснабжение. Он действует только на газ, тепло и горячую воду. А вот прохладная вода и канализация практически могут продолжать расти.

Кроме того, проект №502 предусматривает еще один нюанс. Предприятия, действующие в зонах боевых действий или территориях, находящихся под оккупацией, смогут временно приостанавливать инвестиционные программы. Это позволит направить ресурсы на базовое содержание систем, оплату электроэнергии и обеспечение стабильности ЖКУ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения