Местных жителей предупредили о неудобствах во время передвижения по городу из-за ограничения движения в Кропивницком.

Ограничение движения в Кропивницком коснется отрезка улицы Эльворти, сообщает Politeka.

Как информирует городской совет, в облцентре на несколько дней изменится схема проезда. Причина заключается в ремонте теплосетей.

Ограничения движения в Кропивницком ввели с 21:00 23 июня и продлятся эти неудобства до 16:00 27 июня. В настоящее время частично перекроют улицу Эльворти в направлении арки, на участке между Чикаленко и Киевской. На месте будут проводить аварийные работы у дома №5.

Поэтому временно изменится курсирование общественного транспорта. Например, автобусы 46-го маршрута будут объезжать через Шевченко, Большую Перспективную, Маланюка, Полтавскую, Объездной переулок и дальше — через улицы Шухевича, Героев-земляков, Николая Левитского, Павла Сницара и вернутся на привычный маршрут.

Такие изменения действуют на протяжении всего времени, необходимого для ремонтных работ. Также ограничение движения в Кропивницком коснется и троллейбусов. Речь идет о №7 и №7А. Они будут курсировать по аналогичной схеме, чтобы избежать перекрытого участка.

В обратном направлении, то есть в сторону центра города, транспорт будет двигаться по-прежнему. Никаких изменений здесь не предвидится. Городские власти подчеркивают, что перекрытие введено в целях безопасности и чтобы как можно быстрее завершить ремонт тепловых сетей.

В то же время, в коммунальных службах обещают, что затягивать работы не будут. Планируется уложиться в указанный срок и как можно быстрее восстановить полноценный проезд.

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