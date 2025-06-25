Прогноз погоди в Україні свідчить про те, що літо хоч і набирає обертів, воно підносить свої несподіванки.

Прогноз погоди в Україні на найближчі три дні обіцяє мінливі умови, повідомляє Politeka.

Будуть зливи, похолодання та сонячні перерви залежно від регіону. Синоптики попереджають: в деяких містах опади будуть сильними, тому варто заздалегідь планувати свій день.

У Харкові 26 червня буде похмуро, з самого ранку очікується сильні зливи, який триматиметься аж до вечора. Температура не перевищить +21°C, вітер – до 8,4 м/с. 27 числа опади припиняться, очікується до +24°C, а в суботу знову дощ і лише +22°C. У народі вірили: грайлива риба – до грози.

У Львові четвер буде ясним, до +24°C. Однак уже 27 червня хмари принесуть опади, який триматиметься до вечора. У суботу зранку дощ пройде, далі без опадів, але небо залишиться похмурим. Мінімальна температура вночі – +15°C.

У Києві в четвер незначний дощ очікується вночі, вдень погода налагодиться. Температура – до +22°C. У п’ятницю ввечері знову можливі дощі. А в суботу прогнозується дощовий день, із похмурим небом і максимумом до +19°C.

Одеса приємно здивує у четвер: сонячно, без опадів, температура підніметься до +29°C. У п’ятницю буде так само ясно. Проте вже в суботу прийде негода: очікуються сильні опади із грозами, температура знизиться до +23–24°C.

За народними прикметами, 28 число має бути сонячним – у дощову погоду вірили, що вдома буде розлад. Водночас у всіх регіонах спостерігається активність комах, що традиційно вважається ознакою тепла.

Прогноз погоди в Україні свідчить про те, що літо хоч і набирає обертів, але не без «сюрпризів».

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