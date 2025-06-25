Місцеві мешканці задаються запитанням, чому неможливо взяти квитки і підозрюють, що з'явився новий графік поїздів у Сумах.

Новий графік поїздів у Сумах наразі став однією з найбільш обговорюваних тем серед пасажирів, адже купит квитки на дату після 5 липня неможливо, повідомляє Politeka.

Принаймні так виглядає ситуація у мобільному застосунку «Укрзалізниці», пише Телеграф. Місцеві подейкують, що справа ймовірно не в новому графіку поїздів у Сумах, адже мова не лише про основні напрямки, а й про регіональні маршрути.

Люди почали активно писати про це у соцмережах. Одні припускають, що це просто технічний збій. Інші ж переконані, що маємо справу з масштабною зміною маршрутної сітки через те, що наш регіон наразі під більшою загрозою.

Однак, журналісти перевірили можливість придбати квиток на проміжні станції в нашому регіоні. І виявилось, що, до прикладу, в Конотом після 5 липня таки доїхати можна. Зокрема, можна сісти на пасажирський склад "Шостка — Київ" 8 числа.

Це наштовхує людей на думку, що новий графік поїздів у Сумах може передбачати скасування частини рейсів, які йшли безпосередньо через Суми, і перенаправлення їх альтернативними маршрутами.

Цю версію частково підтверджує й непідтверджений витік, який з’явився в мережі. Користувач Дмитро Власенко, посилається на внутрішній документ, де йдеться про скасування п’яти маршрутів через безпекову ситуацію.

Там же зазначено, що деякі пасажирські склади змінять свій маршрут і курсуватимуть через Люботин і Гребінку, оминаючи ключові станції регіону. І що найцікавіше, ці зміни можуть зачепити не лише східні, а й західні напрямки.

В «Укрзалізниці» вже встигли прокоментувати ситуацію. У відомстві заспокоюють: рішення про зміни у русі приймаються не поспіхом, а у координації з військовим командуванням та місцевими адміністраціями. Там закликають не сіяти паніку та чекати на оновлення інформації на офіційних каналах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни