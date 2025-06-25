Местные жители задаются вопросом, почему невозможно взять билеты и подозревают, что появился новый график поездов в Сумах.

Новый график поездов в Сумах стал одной из самых обсуждаемых тем среди пассажиров, ведь купить билеты на дату после 5 июля невозможно, сообщает Politeka.

По крайней мере, так выглядит ситуация в мобильном приложении «Укрзализныци», пишет Телеграф. Местные говорят, что дело вероятно не в новом графике поездов в Сумах, ведь речь не только об основных направлениях, но и о региональных маршрутах.

Люди начали активно писать об этом в соцсетях. Одни предполагают, что это просто технический сбой. Другие же убеждены, что имеем дело с масштабным изменением маршрутной сетки из-за того, что наш регион сейчас под угрозой.

Однако журналисты проверили возможность приобрести билет на промежуточные станции в нашем регионе. И оказалось, что, к примеру, в Конот после 5 июля таки доехать можно. В частности, можно сесть на пассажирский состав "Шостка - Киев" 8 числа.

Это наталкивает людей на мысль, что новый график поездов в Сумах может предусматривать отмену части рейсов, которые следовали через Сумы, и перенаправление их альтернативными маршрутами.

Эту версию частично подтверждает и неподтвержденная утечка, появившаяся в сети. Пользователь Дмитрий Власенко ссылается на внутренний документ, где речь идет об отмене пяти маршрутов из-за ситуации безопасности.

Там же отмечено, что некоторые пассажирские составы изменят свой маршрут и будут курсировать через Люботин и Гребенку, обходя ключевые станции региона. И что самое интересное, эти изменения могут затронуть не только восточные, но и западные направления.

В «Укрзализныце» уже успели прокомментировать ситуацию. В ведомстве успокаивают: решения об изменениях в движении принимаются не в спешке, а в координации с военным командованием и местными администрациями. Там призывают не сеять панику и ждать обновления информации на официальных каналах.

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