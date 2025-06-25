Місцевих мешканців попередили про кількаденні незручності під час пересування містом через обмеження руху в Кропивницькому.

Обмеження руху в Кропивницькому торкнеться відрізка вулиці Ельворті, повідомляє Politeka.

Як інформує міська рада, у облцентрі на кілька днів зміниться схема проїзду. Причина полягає у ремонті тепломереж. Містянам радять бути уважними та за можливості планувати дорогу заздалегідь.

Обмеження руху в Кропивницькому запровадили з 21:00 23 червня і триватимуть ці незручності до 16:00 27 червня. У цей час частково перекриють вулицю Ельворті в напрямку арки, на ділянці між Чикаленка та Київською. На місці проводитимуть аварійні роботи біля будинку №5.

Через це тимчасово зміниться курсування громадського транспорту. Наприклад, автобуси 46-го маршруту об’їжджатимуть через Шевченка, Велику Перспективну, Маланюка, Полтавську, Об’їзний провулок і далі — через вулиці Шухевича, Героїв-земляків, Миколи Левитського, Павла Сніцара та повернуться на звичний маршрут.

Такі зміни діють впродовж всього часу, який потрібен для ремонтних робіт. Також обмеження руху в Кропивницькому торкнеться й тролейбусів. Мова йде про №7 та №7А. Вони курсуватимуть по аналогічній схемі, щоби уникнути перекритої ділянки.

У зворотному напрямку, тобто у бік центру міста, транспорт рухатиметься, як і раніше. Жодних змін тут не передбачається. Міська влада наголошує, що перекриттязапроваджене задля безпеки і щоб якнайшвидше завершити ремонт теплових мереж.

Водночас у комунальних службах обіцяють, що затягувати роботи не будуть. Планують вкластися у зазначений термін і якнайшвидше відновити повноцінний проїзд.

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