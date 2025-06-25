Рух тролейбусів організовано новим графіком руху транспорту в Запоріжжі та за оновленим маршрутом.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели до 30 червня через маштабні роботи, що розпочалися у місті, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що варто знати пасажирам.

До 30 червня в Запоріжжі тимчасово призупинять роботу тролейбусних маршрутів №3, №8, №11 та №17 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з відновлення асфальтобетонного покриття по проспекту Соборному.

Рух тролейбусів організовано новим графіком руху транспорту в Запоріжжі та оновленим маршрутом:

Тролейбус №3 курсуватиме за скороченим маршрутом: "4-й Південний мікрорайон" – "Набережна". Додатково на лінії працюватимуть два тролейбуси з автономним ходом за напрямком "вулиця Піщана" – "вулиця Сєдова".

Тролейбус №8 також курсуватиме у зміненому форматі: "Сімферопольське шосе" – "Набережна", а ще два тролейбуси з автономним ходом — від "Заводу Запоріжкабель" до "вулиці Сєдова".

Тролейбуси №11 та №17 працюватимуть на маршруті "вулиця Сєдова" – "Набережна".

Також у будні дні, на період виконання робіт КП «Водоканал» на проспекті Соборному, передбачено новий графік руху транспорту в Запоріжжі та окремі рейси тролейбусів через острів Хортиця до зупинки «Турбаза Хортиця».

Відправлення з вулиці Сєдова відбувається о 07:51, прибуття на кінцеву зупинку — вулицю Піщану — о 08:59. Зворотний рейс вирушає о 16:07 і прямує назад до вулиці Сєдова.

Також 7 липня під час проведення ремонтних робіт, буде внесено тимчасові корективи до рейса тролейбуса №14. Пересування транспорту цього дня організують лише між зупинками «Набережна» та «Сімферопольське шосе» — без заїзду на вулицю Чумаченка.

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