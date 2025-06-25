Мешканців просять врахувати інформацію з графіків відключення світла у Запорізькій області для планування своєї діяльності.

27 та 26 червня 2025 року заплановані графіки відключення світла у Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Усе через проведення ремонтних робіт, які триватимуть у селі Августинівка, селі Бабурка, селі Наталівка та смт Балабине.

У населеному пункті Августинівка 27 червня з 09:00 до 16:00 тимчасово припинять подачу електроенергії на вулиці Молодіжна, будинки 37, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56 та 57 через ремонт електрообладнання. Аналогічні роботи 27 червня з 09:00 до 16:00 відбудуться у с. Бабурка на вулицях Нова (будинки 4, 6, 29) та Підгірна (будинки 1, 2, 2а, 3, 5, 7).

Також 27 числа з 09:00 до 16:00 через ремонт електрообладнання відбудуться відключення в с. Наталівка на вулицях Шкільна (будинки 1–10) та Українська (будинки 1–39, включно з будинками 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 тощо).

Крім того, 26 червня з 09:00 до 17:00 ремонт проведуть у смт Балабине. Через це буде відключено електроенергію на вулицях Дружби, Садова, Трудова, Миру, Депутатська, Ярова та в провулках Кооперативний і Тупий. Під час виконання робіт у цих районах можливі тимчасові незручності через припинення електропостачання.

Мешканців просять врахувати інформацію з графіків відключення світла у Запорізькій області для планування своєї діяльності у вказані дати та часи.

Роботи спрямовані на покращення якості електропостачання та безпеки електромереж у регіоні. Рекомендується забезпечити підготовку до тимчасових відключень і вжити заходів для мінімізації незручностей. Зокрема варто подбати про зарядку гаджетів.

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