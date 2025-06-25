Жителям варто уникати перебування поруч з енергетичним обладнанням під час дії графіка відключення світла в Одеській області.

У межах реалізації профілактичних заходів для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах, вводять графіки відключення світла в Одеській області, повідомляє Politeka.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" проведе технічні роботи у Чорноморській міській територіальній громаді.

Згідно з оприлюдненим планом, у середу, 26 червня 2025 року, з 08:00 до 17:00 відбудеться тимчасове припинення електропостачання у місті Чорноморськ. Відключення торкнеться жителів двох вулиць: Корабельної та Праці.

Як зазначають в "ДТЕК Одеські Електромережі", такі заходи є необхідними для запобігання аварійним ситуаціям, модернізації електромереж і забезпечення стабільної роботи системи електропостачання в майбутньому. Роботи проводитимуться фахівцями енергетичної компанії у встановлені терміни, після чого електропостачання буде відновлено.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення: зарядити мобільні пристрої, забезпечити себе альтернативними джерелами світла та електроенергії, а також врахувати це при плануванні повсякденних справ.

Також просять бути обережними й уникати перебування поруч з енергетичним обладнанням під час дії графіка відключення світла в Одеській області.

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