Питання підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області знову опинилося в центрі обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області почали обговорювати після того, як з’явився проєкт змін до урядової постанови №502, повідомляє Politeka.

Ініціатором виступило Міністерство розвитку громад та територій. У цьому документі йдеться про те, що в умовах війни місцевій владі варто тимчасово утриматись від підняття цін на водопостачання та водовідведення.

Мовляв, розцінки мають залишитися на довоєнному рівні, тобто такими, якими вони були на кінець лютого 2022 року. Однак тут не все так просто. Уряд розуміє, що для підприємств така вимога означає прямі збитки.

Тому в документі паралельно пропонується компенсувати різницю між старими розцінками та збільшеними витратами з місцевих бюджетів. Все це для того, аби уникнути підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області. Тобто, фінансовий тягар або залишиться на плечах підприємств, або його доведеться взяти на себе органам місцевої влади.

Однак, люди хвилюються про підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, адже чинний мораторій не охоплює водопостачання. Він діє лише на газ, тепло та гарячу воду. А ось холодна вода і каналізація фактично можуть продовжувати рости.

Крім того, проєкт №502 передбачає ще один нюанс. Підприємства, які діють у зонах бойових дій або на територіях, що перебували під окупацією, зможуть тимчасово призупиняти інвестиційні програми. Це дозволить їм спрямувати ресурси на базове утримання систем, оплату електроенергії та забезпечення стабільності ЖКП.

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