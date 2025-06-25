Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих незручностей під час дії графіка відключення світла у Полтавській області.

Скороходівська селищна рада Полтавського району інформує мешканців про графік відключення світла у Полтавській області, передає Politeka.

У смт Скороходове електропостачання буде припинене на вулицях Стрілецька (буд. 1а, 5, 6), Затишна (буд. 1, 1а, 1г), Магістральна (буд. 2А, 2Б, 2В), а також Стрілець (буд. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18) — орієнтовно з 08:00 до 17:00. Причина – виконання капітального ремонту в межах річної програми.

У селі Петрівка відключення торкнуться вулиць Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспної, Шкільної, Центральної та Гагаріна. Роботи триватимуть з 08:00 до 16:00. У цьому випадку мова йде про розчищення трас повітряних ліній, окрім капітального ремонту.

Село Трудолюбівка також залишиться без світла внаслідок ремонтних робіт. Електропостачання буде відсутнє на вул. Весняна (буинки 19, 95) з 08:00 до 17:00.

У с. Козаче тимчасово без світла залишаться вулиці Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева та Польова. Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Причина – капітальний ремонт обладнання КТП-122.

У с. Филенкове роботи, пов’язані з реалізацією договорів про приєднання до мереж, викличуть перерви в електропостачанні на вулицях Садова (буд. 10–30) та Центральна (буд. 1Ж, 13). Відключення триватиме з 8 години ранку до 17 години дня.

Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих незручностей під час дії графіка відключення світла у Полтавській області: зарядити техніку, мати альтернативні джерела освітлення, а також не планувати важливих справ на час проведення ремонту.

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