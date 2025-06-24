Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області створена у вигляді спеціальних зустрічей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках проєкту Клуби активного довголіття, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у прес-службі організації на сторінці у Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області створена у вигляді спеціальних зустрічей для людей поважного віку. Сьогодні на території Сумської області активно працюють п’ять клубних осередків, розташованих у громадах Сум, Шостки, Ромен, Конотопа та Бурині.

У кожному з них — своє особливе обличчя, але спільна мета: дарувати людям старшого віку відчуття повноцінного життя, залучати їх до громадської активності, створювати безпечний простір для відпочинку й розвитку.

"Ці зустрічі — це не лише про чашку чаю чи бесіду. Це про цінність кожної людини, можливість відчути себе почутим, потрібним, частиною спільноти. У дружній атмосфері люди старшого віку збираються разом, щоб поділитися пережитим, посміятися, підтримати одне одного словом і серцем. Заняття на свіжому повітрі, легка руханка, розмови про важливе, знайомства й нові відкриття — усе це створює справжню атмосферу довіри й душевного тепла", - підкреслили у організації.

Підкреслимо, що Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) – це найбільша організація в Україні, яка є частиною Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. ТЧХУ надає комплексну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумській області, інших регіоніх України та підтримку найбільш вразливим верствам населення, а також бере участь у реагуванні на надзвичайні ситуації та конфлікти.

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