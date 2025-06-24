Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области создана в виде специальных встреч.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках проекта Клубы активного долголетия, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе организации на странице Facebook.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области создана в виде специальных встреч для людей преклонного возраста. Сегодня на территории Сумской области активно работают пять клубных ячеек, расположенных в общинах Сум, Шостки, Ромен, Конотопа и Бурыни.

В каждом из них свое особое лицо, но общая цель: дарить людям старшего возраста ощущение полноценной жизни, привлекать их к общественной активности, создавать безопасное пространство для отдыха и развития.

"Эти встречи — это не только о чашке чая или беседе. Это о ценности каждого человека, возможности почувствовать себя услышанным, нужным, частью сообщества. В дружеской атмосфере люди старшего возраста собираются вместе, чтобы поделиться пережитым, посмеяться, поддержать друг друга словом и сердцем. новые открытия – все это создает настоящую атмосферу доверия и душевного тепла", - подчеркнули в организации.

Подчеркнем, что Общество Красного Креста Украины – это крупнейшая организация в Украине, которая является частью Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. ОККУ предоставляет комплексную гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области, других регионах Украины и поддержку наиболее уязвимым слоям населения, а также участвует в реагировании на чрезвычайные ситуации и конфликты.

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