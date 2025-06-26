Він був переведений на цей вид пенсії у Дніпрі на підставі постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Жовтневий районний суд Дніпра ухвалив рішення у справі чоловіка, якому при переведенні на пенсію за віком не виплатили доплату у розмірі 71 702 гривні, передає Politeka.

Про це йдеться у постанові суду. Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області та отримує пенсію за віком відповідно до Закону «Про державну службу».

Він був переведений на цей вид пенсії у Дніпрі на підставі постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 грудня 2021 року, яке набрало законної сили 14 квітня 2022 року. На виконання судового рішення Пенсійним фондом була нарахована доплата за період з 4 серпня 2021 року по 30 квітня 2022 року у сумі 71 702 гривні. Проте станом на 3 квітня 2024 року ці кошти не були виплачені.

Чоловік також вимагав відшкодування моральної шкоди у розмірі 35 тисяч гривень, інфляційних витрат та процентів за прострочення платежу. Він звернувся до суду з проханням стягнути ці суми шляхом безспірного списання з казначейського рахунку ПФУ.

Однак суд відмовив у задоволенні позову. З матеріалів справи випливає, що Пенсійний фонд перевів чоловіка на пенсію за віком і нарахував доплату відповідно до рішення суду. Відповідне фінансування для виплати сум має надійти у порядку черговості за датою набрання законної сили рішень.

Судовий орган зазначив, що вердикт суду не зобов’язувало Пенсійний фонд негайно виплатити зазначені кошти, а лише передбачало повторний розгляд заяви позивача з урахуванням правової оцінки.

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