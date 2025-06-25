На час виконання робіт обмеження руху транспорту у Вінниці торкнеться кількох вулиць.

Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджуються з 25 червня по 1 липня 2025 року у центральній частині міста, повідомляє Politeka.

Протягом цього періоду буде тимчасово перекрито рух на перехресті вулиць Соборна – Театральна, а також на окремих ділянках вулиці Театральної. Причина перекриття – дорожні роботи, що мають на меті підвищення безпеки руху.

За інформацією департаменту транспорту та міської мобільності, на вказаній ділянці виявлено значні деформації дорожнього покриття, зокрема в зоні трамвайних колій. Це змушує водіїв маневрувати, виїжджати на трамвайні колії, що ускладнює пересування і спричиняє затримки.

На час виконання робіт обмеження руху транспорту у Вінниці торкнеться:

на перехресті вул. Соборна – Театральна (для всього транспорту, окрім громадського);

на вул. Театральній: від пров. Верещагіна до вул. Соборної, а також від вул. Гоголя до вул. Соб.

Приватні авто зможуть об’їжджати закриті ділянки через вул. Гоголя, Степана Бандери, Владислава Городецького, Князів Коріатовичів, а також площу Калічанську, Хмельницьке шосе і вул. Магістратську.

Зміниться і схема пересування. Автобуси № 5, 11 та маршрутки № 5А, 10А, 23А, 28А курсуватимуть в обох напрямках по вул. Магістратській, Хмельницькому шосе та площі Калічанській. Тролейбуси № 3, 9, 13, 15, 16, 20, 22 — через вул. Київську, Брацлавську, Нансена, просп. Коцюбинського та вул. Соборну.

До слова, нововведення нещодавно торкнулися і Дніпропетровської області. Зокрема, в Нікопольському районі тимчасово обмежують пересування великовантажівок. Таку інформацію надає Нікопольська міська рада.

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