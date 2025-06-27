У Дніпропетровській області, як і по всій країні, вже помітні тривожні сигнали, які вказують на дефіцит деяких продуктів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зачіпає навіть такі звичні речі, як мед, повідомляє Politeka.

Як інформує засновник "Пасіка 21" Сергій Шаронін, мова йде не про поодинокі випадки зменшення постачань, а про системну кризу в бджільництві, яка може кардинально змінити ситуацію на ринку вже цієї осені.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області цього року вдарив не лише по фруктах, овочах чи злаках. У зоні ризику опинився мед, який раніше можна було знайти чи не в кожному домі. Вітчизняне бджільництво переживає важкий сезон, і все більше пасічників говорять про провал.

Зібрати вдасться щонайбільше третину від минулорічного врожаю. А це означає тільки одне – ціни зростатимуть, а полиці магазинів порожнітимуть. Погода весною 2025 року зіграла з пасічниками злий жарт.

Замість стабільного тепла бджоли отримали заморозки, град, дощі і нестабільні температури. Багато колоній просто не витримали стресу. Перший медозбір, коли цвіте акація, практично провалився. А надії на другу хвилю збору із соняшника, теж поки що не обіцяють бути хорошими.

У багатьох регіонах України, зокрема і на Півдні, посуха не дає шансів на повноцінне цвітіння, а отже, й нектару для бджіл стає все менше.

Сергій Шаронін каже, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дуже схожий на ситуацію в Черкаському регіоні. Там мороз знищив перші паростки, дощі добили цвіт, а холодна весна знизила активність бджіл. Подібна картина і по всій Центральній Україні.

Меду або немає взагалі, або його дуже мало. У Європі ще гірше, а в США бджоли масово гинуть від хімікатів і зміни клімату. І навіть якщо банки з медом подорожчають ближче до осені на 40 чи навіть 60 відсотків, цього може не вистачити, щоб покрити втрати виробників, каже експерт.

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