В Днепропетровской области, как и по всей стране, уже заметны тревожные сигналы, указывающие на дефицит некоторых продуктов.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области затрагивает даже такие привычные вещи как мед, сообщает Politeka.

Как информирует основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин, речь идет не об единичных случаях уменьшения поставок, а о системном кризисе в пчеловодстве, который может кардинально изменить ситуацию на рынке уже этой осенью.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области в этом году ударил не только по фруктам, овощам или злакам. В зоне риска оказался мед, который раньше можно было найти чуть ли не в каждом доме. Отечественное пчеловодство переживает тяжелый сезон, и все больше пчеловодов говорят о провале.

Собрать удастся максимум треть от прошлогоднего урожая. А это значит только одно – цены будут расти, а полки магазинов будут пустовать. Погода весной 2025 года сыграла с пчеловодами злую шутку.

Вместо стабильного тепла пчелы получили заморозки, град, дожди и нестабильные температуры. Многие колонии просто не выдержали стресса. Первый медосбор, когда цветет акация, практически провалился. А надежды на вторую волну сбора с подсолнечника тоже пока не обещают быть хорошими.

Во многих регионах Украины, в том числе и на Юге, засуха не дает шансов на полноценное цветение, а значит, и нектара для пчел становится все меньше.

Сергей Шаронин говорит, что дефицит продуктов в Днепропетровской области очень похож на ситуацию в Черкасском регионе. Там мороз уничтожил первые побеги, дожди добили цвет, а холодная весна снизила активность пчел. Похожая картина и по всей Центральной Украине.

Меда либо нет вообще, либо его очень мало. В Европе еще хуже, а в США пчелы массово погибают от химикатов и изменения климата. И даже если банки с медом подорожают ближе к осени на 40 или даже 60 процентов, этого может не хватить, чтобы покрыть потери производителей, говорит эксперт.

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