Дефіцит продуктів у Сумській області вже впливає на локальний ринок.

Дефіцит продуктів у Сумській області загострюється, і на черзі житній хліб, повідомляє Politeka.

В Україні назріває критичний брак жита, що може спричинити зростання цін на популярний хлібобулочний продукт до 40–50 гривень за буханець. Причина — повна відсутність внутрішнього виробництва та залежність від дорогого імпорту.

Про це повідомив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський. За його словами, ситуація вже зараз є критичною — українські хлібопекарі змушені закуповувати частину борошна з Польщі та країн Балтії. Основна причина — низька врожайність жита (близько 40 ц/га проти 60 у пшениці), що робить його вирощування економічно невигідним для аграріїв.

Додатковий удар по ринку завдала Білорусь — раніше вона постачала Україні значну частину потрібного жита, але нині ці поставки практично припинилися. У результаті країна опинилася без власних запасів і зростаючими цінами. Згідно з даними експертів, тонна за рік подорожчала майже вдвічі — з 6–7 тис. грн у 2024 році до 12–14 тис. грн у травні 2025-го. Аналогічно підскочили ціни на житнє борошно — з 10 тис. до 18–20 тис. грн за тонну.

Дефіцит продуктів у Сумській області вже впливає на локальний ринок — деякі пекарі заявляють про готовність повністю відмовитися від виробництва житнього хліба. Імпортна сировина надто дорога, а вітчизняна — нестабільна та важкодоступна.

Втім, експерти вбачають і можливості для відновлення: високі ціни можуть мотивувати аграріїв знову засівати поля житом. Якщо це станеться, то вже у сезоні 2026/2027 ситуація може стабілізуватися. Але попереду — щонайменше рік складної адаптації як для виробників, так і для споживачів.

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