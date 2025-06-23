Дефицит продуктов в Сумской области обостряется и на очереди ржаной хлеб, сообщает Politeka.

В Украине назревает критический недостаток ржи, что может повлечь за собой рост цен на популярный хлебобулочный продукт до 40–50 гривен за буханку. Причина – полное отсутствие внутреннего производства и зависимость от дорогостоящего импорта.

Об этом сообщил директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский. По его словам, ситуация уже сейчас критическая — украинские хлебопеки вынуждены закупать часть муки из Польши и стран Балтии. Основная причина — низкая урожайность ржи (около 40 ц/га против 60 пшеницы), что делает ее выращивание экономически невыгодным для аграриев.

Дополнительный удар по рынку нанесла Беларусь — раньше она поставляла Украине значительную часть нужной ржи, но сейчас эти поставки практически прекратились. В результате страна оказалась без собственных запасов и растущими ценами. Согласно данным экспертов, тонна за год подорожала почти вдвое - с 6-7 тыс. грн в 2024 году до 12-14 тыс. грн. грн в мае 2025 года. Аналогично подскочили цены на ржаную муку – с 10 тыс. до 18–20 тыс. грн за тонну.

Дефицит продуктов в Сумской области уже оказывает влияние на локальный рынок — некоторые пекари заявляют о готовности полностью отказаться от производства ржаного хлеба. Импортное сырье слишком дорогостоящее, а отечественное — нестабильное и труднодоступное.

Впрочем, эксперты видят и возможности для восстановления: высокие цены могут мотивировать аграриев снова засевать поля рожью. Если это произойдет, то уже в сезоне-2026/2027 ситуация может стабилизироваться. Но впереди — по меньшей мере, год сложной адаптации как для производителей, так и для потребителей.

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