Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Сумській області вводяться з метою покращення якості електропостачання.

АТ «Сумиобленерго» інформує про графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Сумській області, передає Politeka.

Зокрема йдеться про Недригайлівську громаду Роменського району.

Тимчасові перерви в електропостачанні триватимуть 24 та 25 червня з 08:00 до 16:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на обладнанні трансформаторних та розподільчих підстанцій (ПС, РП, ТП, КТП).

Світла тимчасово не буде за наступними адресами:

с. Вакулки — вул. Лугова;

с. Віхове — вулиці Польова, Садова, Сумська, пров. Садовий;

с. Горькове — вул. Вишнева;

с. Кореневе — вул. Лісова;

с. Луки — вул. Довга;

с. Мелешківка — вулиці Веселий Поділ, Вигонянщина, Молодіжна, Юрківщина;

смт Недригайлів — вул. Сумська, пров. 2-й Сумський;

с. Пушкарщина — вул. Яблунева;

с. Червона Слобода — вулиці Велика Новоселиця, Духанівка, Каштанова, Мала Новоселиця, Новоселиця, Село, Хорол.

Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Сумській області вводяться з метою покращення якості електропостачання та забезпечення надійності мереж.

Мешканцям варто поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, завчасно зарядити мобільні пристрої, подбати про джерела автономного освітлення та не залишати ввімкнену побутову техніку без нагляду. Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті компанії або за телефоном контакт-центру.

Також варто зауважити, що фахівці «Сумиобленерго» докладають максимум зусиль, аби виконати роботи якісно та якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

У разі виникнення питань мешканців просять звертатися на гарячу лінію АТ «Сумиобленерго».

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