Графики отключения света на неделю 23–29 июня в Сумской области вводятся с целью улучшения качества электроснабжения.

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о графиках отключения света на неделю 23–29 июня в Сумской области, передает Politeka.

В частности, речь идет о Недригайловской общине Роменского района.

Временные перерывы в электроснабжении продлятся 24 и 25 июня с 08:00 до 16:00 в связи с выполнением ремонтных работ на оборудовании трансформаторных и распределительных подстанций (ПС, РП, ТП, КТП).

Света временно не будет по следующим адресам:

с. Вакулки – ул. Луговая;

с. Веховое - улицы Полевая, Садовая, Сумская, пер. Садовый;

с. Горьково - ул. Вишневая;

с. Корневое – ул. Лесная;

с. Луки – ул. Длинная;

с. Мелешковка - улицы Веселый Подол, Выгонянщина, Молодежная, Юрковщина;

пгт Недригайлов - ул. Сумская, пер. 2-й Сумской;

с. Пушкарщина – ул. Яблоневая;

с. Красная Слобода — улицы Большая Новоселица, Духановка, Каштановая, Малая Новоселица, Новоселица, Село, Хорол.

Графики отключения света на неделю 23–29 июня в Сумской области вводятся с целью улучшения качества электроснабжения и обеспечения надежности сетей.

Жителям следует отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее зарядить мобильные устройства, позаботиться об источниках автономного освещения и не оставлять включенную бытовую технику без присмотра. Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании или по телефону контакт-центра.

Также следует отметить, что специалисты «Сумыоблэнерго» прилагают максимум усилий, чтобы выполнить работы качественно и как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение.

При возникновении вопросов жителей просят обращаться на горячую линию АО «Сумыоблэнерго».

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