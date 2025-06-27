Дефицит продуктов в Сумской области может обостриться уже осенью из-за угрозы исчезновения с полок одного из самых популярных товаров, сообщает Politeka.

Это касается натурального меда.

В 2025 году в Украине прогнозируют падение урожая меда до трети прошлогоднего объема, а цены могут вырасти на 40–60%. Причины массовая гибель пчел, поздние заморозки, сильные дожди с градом и длительная засуха.

Как сообщил основатель пасеки "Пасека 21" Сергей Шаронин, ситуация на рынке уже называется катастрофической. Весна 2025 года оказалась крайне неблагоприятной: пчелы слабо перезимовали, акация не смогла дать нектар из-за холодов, а затем обильные ливни уничтожили остатки урожая.

Надежды на второй медосбор также минимальны – засуха на Юге и в Центре страны уничтожает посевы подсолнечника, основного источника нектара.

Проблемы наблюдаются не только в Украине, но и в Европе и США. В Восточной Европе первый сбор меда вообще не состоялся, а в США пчелы массово погибают из-за химикатов и изменения климата.

Больше всего подорожает органический продукт, а из-за сокращения внутреннего производства ожидается увеличение импорта из Азии. В такой ситуации дефицит продуктов в Сумской области может стать реальностью в ближайшие месяцы.

Кстати, дефицит продуктов затронул также и Днепропетровскую область. В этом году он ударил не только по фруктам, овощам или злакам. В зоне риска оказался мед, который раньше можно было найти чуть ли не в каждом доме. Отечественное пчеловодство переживает тяжелый сезон, и все больше пчеловодов говорят о провале.

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