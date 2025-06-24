Такий графік відключення світла у Черкаській області допоможе забезпечити безпечне та якісне проведення ремонтних робіт.

Монастирищенська міська рада повідомляє про графік відключення світла у Черкаській області 25 червня 2025 року через планові ремонтні роботи, передає Politeka.

У цей день мешканці кількох населених пунктів тимчасово залишаться без електропостачання. Зокрема, у селі Княжа Криниця світла не буде з 09:00 до 16:00 години на вулицях Шевченка, Миру, Гуцалівській та в Лісовому провулку.

Повністю без енергопостачання залишаться села Копіювата та Теолин з 09:00 до 17:00.

У селі Летичівка відключення електроенергії триватиме з 13:00 до 16:00 на вулицях Береговій (будинки 1-16), Квітучій (будинки 2, 8), Лавандовій (будинки 7-14), Летичівській, Миколи Сапетка (будинки 1-25), Привітній (будинки 1-5) та в провулку Стеценка.

У селі Коритня світло відключать з 09:00 до 12:00 на вулицях Береговій (будинки 16-25), Гончарука (будинки 2-67) та Молодіжній (будинки 10-15).

Такий графік відключення світла у Черкаській області допоможе забезпечити безпечне та якісне проведення ремонтних робіт, що сприятиме стабільному електропостачанню в майбутньому.