Монастирищенська міська рада повідомляє про графік відключення світла у Черкаській області 25 червня 2025 року через планові ремонтні роботи, передає Politeka.
У цей день мешканці кількох населених пунктів тимчасово залишаться без електропостачання. Зокрема, у селі Княжа Криниця світла не буде з 09:00 до 16:00 години на вулицях Шевченка, Миру, Гуцалівській та в Лісовому провулку.
Повністю без енергопостачання залишаться села Копіювата та Теолин з 09:00 до 17:00.
У селі Летичівка відключення електроенергії триватиме з 13:00 до 16:00 на вулицях Береговій (будинки 1-16), Квітучій (будинки 2, 8), Лавандовій (будинки 7-14), Летичівській, Миколи Сапетка (будинки 1-25), Привітній (будинки 1-5) та в провулку Стеценка.
У селі Коритня світло відключать з 09:00 до 12:00 на вулицях Береговій (будинки 16-25), Гончарука (будинки 2-67) та Молодіжній (будинки 10-15).
Такий графік відключення світла у Черкаській області допоможе забезпечити безпечне та якісне проведення ремонтних робіт, що сприятиме стабільному електропостачанню в майбутньому.
Ці тимчасові заходи є необхідними для підтримки надійності електромережі та запобігання аварійним ситуаціям. Мешканців просять завчасно подбати про альтернативні джерела освітлення та електроживлення на час відключення.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: що може подорожчати.
Також Politeka писала, що українцям заплатять за розміщення переселенців: як отримати компенсацію.
Крім того, Politeka розповідала про подорожчання продуктів: ціни зростають на крупи, рибу та не тільки.