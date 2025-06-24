Такой график отключения света в Черкасской области поможет обеспечить безопасное и качественное проведение ремонтных работ.

Монастырищенский городской совет сообщает о графике отключения света в Черкасской области 25 июня 2025 года из-за плановых ремонтных работ, передает Politeka.

В этот день жители нескольких населенных пунктов останутся без электроснабжения. В частности, в селе Княжеская Криница света не будет с 09:00 до 16:00 часов на улицах Шевченко, Мира, Гуцаловской и в Лесном переулке.

Полностью без энергоснабжения останутся села Копивата и Теолин с 09:00 до 17:00.

В селе Летичевка отключение электроэнергии будет продолжаться с 13:00 до 16:00 на улицах Береговой (дома 1-16), Цветущей (дома 2, 8), Лавандовой (дома 7-14), Летичевской, Николая Сапетка (дома 1-25) Стеценко.

В селе Корытная свет отключат с 09:00 до 12:00 на улицах Береговой (дома 16-25), Гончарука (дома 2-67) и Молодежной (дома 10-15).

Такой график отключения света в Черкасской области поможет обеспечить безопасное и качественное проведение ремонтных работ, что будет способствовать стабильному электроснабжению в области в будущем.