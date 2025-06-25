Місцевим мешканцям вже випала нагода протестувати нову систему оплати за проїзд у Миколаєві, тож розповідаємо про це детальніше.

Нова система оплати за проїзд в Миколаєві вже активно працює, і тепер пасажири можуть купувати квитки ще простіше і швидше, повідомляє Politeka.

Готівка поступово відходить у минуле, а її місце займають QR-коди та електронні квитки. Нова система оплати за проїзд в Миколаєві запрацювала повноцінно і вже дала свої перші результати. У квітні мешканці міста здійснили понад 207 тисяч розрахунків.

Для цього достатньо було відсканувати єдиний QR-код і підтвердити платіж будь-якою банківською карткою. Жодних обмежень за фінансовою установою немає. Головне, щоб картка була активна. І це значно спростило поїздки для тисяч людей, які щодня користуються електротранспортом.

До слова, нововведення дозволяють здійснювати пересадки без додаткової купівлі квитків протягом півтори години. Тобто, заплативши один раз 8 гривень, можна змінити кілька маршрутів. Це набагато вигідніше за звичний паперовий квиток, який досі коштує 10 гривень.

Крім того, нова система оплати за проїзд в Миколаєві пропонує пасажирам широкий вибір електронних проїзних. Можна придбати абонемент на місяць або ж обрати коротший варіант на 7 чи 15 днів. Студенти мають доступ до окремих пільгових тарифів.

А для туристів передбачено проїзні на один або два дні. Усі ці опції доступні у цифровому форматі. Ще одне зручне нововведення — можливість розрахунку через Apple Pay або Google Pay. Для цього потрібно просто додати картку до смартфона, просканувати QR-код у салоні транспорту і підтвердити платіж.

За словами представників комунального підприємства, це стало важливим кроком у напрямку прозорості та обліку пасажирських перевезень. Тепер у міській владі можуть чітко бачити потоки пасажирів, обсяг використаних поїздок та планувати майбутні зміни у транспортній мережі.

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