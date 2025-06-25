Местным жителям уже представилась возможность протестировать новую систему оплаты за проезд в Николаеве, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже активно работает и теперь пассажиры могут покупать билеты еще проще и быстрее, сообщает Politeka.

Наличные деньги постепенно уходят в прошлое, а ее место занимают QR-коды и электронные билеты. Новая система оплаты за проезд в Николаеве заработала полноценно и уже дала свои первые результаты. В апреле жители города произвели более 207 тысяч расчетов.

Для этого достаточно было отсканировать единый QR-код и подтвердить платеж любой банковской картой. Никаких ограничений по финансовому учреждению нет. Главное, чтобы карта была активной. И это значительно упростило поездки для тысяч людей, ежедневно пользующихся электротранспортом.

К слову, нововведения позволяют совершать пересадки без дополнительной покупки билетов в течение полутора часов. То есть, заплатив один раз 8 гривен, можно сменить несколько маршрутов. Это гораздо выгоднее привычного бумажного билета, который до сих пор стоит 10 гривен.

Кроме того, новая система оплаты за проезд в Николаеве предлагает пассажирам широкий выбор электронных проездных. Можно приобрести абонемент в месяц или выбрать более короткий вариант на 7 или 15 дней. Студенты имеют доступ к отдельным льготным тарифам.

А для туристов предусмотрены проездные на один или два дня. Все эти функции доступны в цифровом формате. Еще одно удобное нововведение – возможность расчета через Apple Pay или Google Pay. Для этого нужно просто добавить карту к смартфону, просканировать QR-код в салоне транспорта и подтвердить платеж.

По словам представителей коммунального предприятия, это явилось важным шагом в направлении прозрачности и учета пассажирских перевозок. Теперь в городской власти могут ясно видеть потоки пассажиров, объем использованных поездок и планировать будущие изменения в транспортной сети.

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