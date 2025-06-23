АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" повідомляє про графіки відключення світла в Одеській області, повідомляє Politeka.

У Чорноморській міській територіальній громаді відключення заплановане 24 червня 2025 року з 08:00 до 18:00. Без електропостачання залишаться мешканці вулиць 1-го Травня, Захисників України та проспекту Миру. У цей час проводитимуться необхідні роботи для оновлення та підтримки мережі, що дозволить зменшити ризик аварій у майбутньому.

Водночас у Южненській міській територіальній громаді, що включає смт Нові Білярі та село Григорівка, відключення відбудеться того ж дня, 24 червня, але триватиме довше — з 08:00 до 20:00. Вимкнення торкнеться вулиці Чорноморської в обох населених пунктах. Це дасть можливість провести масштабні технічні перевірки та модернізацію обладнання.

Графіки відключення світла в Одеській області на цей період доступні на офіційних ресурсах АТ "ДТЕК Одеські Електромережі". Компанія просить мешканців з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і завчасно подбати про необхідні запаси та альтернативні джерела живлення, особливо в тих районах, де світла не буде довго.

Профілактичні роботи є важливим кроком для забезпечення стабільного і безпечного електропостачання, тому вони проводяться у найоптимальніший час, щоб мінімізувати вплив на повсякденне життя громади. Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями та повідомленнями від ДТЕК, аби бути в курсі можливих змін у графіку робіт.

Ці заходи спрямовані на підвищення якості послуг для всіх жителів району.

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