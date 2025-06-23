Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно вступило в силу з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення було ухвалене Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради — постанова №431 затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення в місті Ізмаїл.

Згідно з документом, ціна на централізоване водопостачання підвищився з 27,5 до 34,3 грн за кубометр, що становить зростання на 24,7%. Вартість водовідведення зросла з 33,4 грн до 42,3 грн за кубометр, або на 26,6%. Для мешканців багатоквартирних будинків ціна води тепер становить 35,1, а каналізації — 42,9 грн, що також на 25–27% вище за попередні показники.

Як пояснюють у місцевому водоканалі, підвищення цін у Одеській області зумовлене збільшенням витрат на електроенергію, подорожчанням матеріалів та необхідністю підвищення заробітної плати працівникам підприємства. Крім того, підприємство зобов’язане інформувати споживачів про нові тарифи та враховувати їхні пропозиції при формуванні тарифної політики.

Варто зазначити, що подібні зміни розцінок відбуваються й в інших регіонах України. За даними AgroReview, з квітня 2024 по квітень 2025 року середня вартість комунальних послуг по країні зросла на 20,1%.

Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%, у той час як розцінки на каналізацію підвищилися лише на 0,6–0,7%. Ціни на природний газ та опалення залишилися приблизно на рівні минулого року.