Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально вступило в силу с 1 июня 2025 г., сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом Измаильского городского совета – постановление №431 утвердило новые тарифы на водоснабжение и водоотвод в городе Измаил.

Согласно документу, цена на централизованное водоснабжение повысилась с 27,5 до 34,3 грн за кубометр, что составляет рост на 24,7%. Стоимость водоотвода выросла с 33,4 грн. до 42,3 грн. за кубометр, или на 26,6%. Для жителей многоквартирных домов цена воды теперь составляет 35,1, а канализации — 42,9 грн, что также на 25–27% выше предыдущих показателей.

Как объясняют в местном водоканале, повышение цен в Одесской области обусловлено увеличением затрат на электроэнергию, удорожанием материалов и необходимостью повышения заработной платы работникам предприятия. Кроме того, предприятие обязано информировать потребителей о новых тарифах и учитывать их предложения при формировании тарифной политики.

Следует отметить, что подобные изменения расценок происходят и в других регионах Украины. По данным AgroReview, с апреля 2024 года по апрель 2025 года средняя стоимость коммунальных услуг по стране выросла на 20,1%.

Больше всего подорожала электроэнергия — на 63,6%, в то время как расценки на канализацию повысились всего на 0,6–0,7%. Цены на газ и отопление остались примерно на уровне прошлого года.