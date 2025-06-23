АО "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает о графиках отключения света в Одесской области, сообщает Politeka.

В Черноморском городском территориальном сообществе отключение запланировано 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00. Без электроснабжения останутся жители улиц 1 Мая, Защитников Украины и проспекта Мира. В настоящее время будут проводиться необходимые работы по обновлению и поддержке сети, что позволит уменьшить риск аварий в будущем.

В то же время в Южной городской территориальной общине, включающей пгт Новые Беляри и село Григоровка, отключение состоится в тот же день, 24 июня, но продлится дольше — с 08:00 до 20:00. Выключение коснется улицы Черноморской в ​​обоих населенных пунктах. Это позволит провести масштабные технические проверки и модернизацию оборудования.

Графики отключения света в Одесской области в этот период доступны на официальных ресурсах АО "ДТЭК Одесские Электросети". Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно позаботиться о необходимых запасах и альтернативных источниках питания, особенно в тех районах, где света не будет долго.

Профилактические работы являются важным шагом для обеспечения стабильного и безопасного электроснабжения, поэтому они проводятся в оптимальное время, чтобы минимизировать влияние на повседневную жизнь общины. Жителям рекомендуют следить за обновлениями и сообщениями от ДТЭК, чтобы быть в курсе возможных изменений графика работ.

Эти мероприятия направлены на повышение качества услуг всем жителям района.

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