Графіки відключення світла в Кіровоградській області оновлюються з метою забезпечення безперебійного і якісного електропостачання.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області, зокрема на території Устинівської громади будуть застосовані 25 та 27 червня 2025 року у зв’язку з проведенням необхідних ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Відключення заплановані з 09:00 до 17:00 у кількох населених пунктах громади.

У селі Ганно-Леонтовичеве електропостачання буде тимчасово відсутнє на вул.: Горошанська (будинки 1, 9-10, 12, 14, 17, 19, 23, 30-31, 33, 38-44), Миру (1а, 9, 11, 13, 21, 23-26, 28-29, 31, 39, 41-42), Мічуріна (9), Молодіжна (1, 3, 5, 7, 11-12, 14-16, 18), Набережна (1-5, 8, 10, 15-18, 20-21), Перемоги (1, 7, 11-18, 20-21, 23, 25, 27-35, 37, 39, 41, 45, 49), Садова (1, 3-7, 10-13, 15-16), Степна (1, 7, 10), та Шевченка (1, 3, 5, 11, 13, 18, 20, 26).

У с. Костянтинівка електропостачання не буде на вулиці П'ятихатська (2-3, 6-7, 10). В селі Олександрівка ситуація торкнеться вулиць Ахтівська (2-3), Гаркавого (1-16, 18-19, 27, 30, 32), Дружби (1-2, 4, 7-13), Лесі Українки (1-2, 6-7, 9-10), Миру (1-15, 17, 20, 22-23, 25-27, 29-32), Молодіжна (2-5, 7, 11-14, 16, 18, 20-21, 26А), Набережна (1-3, 3А, 4-6, 9-13, 16-20, 22-30, 32-37, 37А, 40-43, 45, 47-58).

У с. Переможне знеструмлять вул. Верхня (1), К. Маркса, Центральна (1, 9, 11, 21). В селі Седнівка планові відключення торкнуться вулиць Захисників України, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна, Річна, Садова, Степова, Шевченка, Шкільна, Ювілейна — за детальним переліком. Також у селі Селіванове буде припинено електропостачання на вулицях Верхня (2-5), Нижня (1-2, 4-9).

Графіки відключення світла в Кіровоградській області оновлюються з метою забезпечення безперебійного і якісного електропостачання.

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