Подорожчання продуктів у Сумській області в червні 2025 року є відчутним, особливо у сегменті овочів.

У Сумській області зафіксовано значне подорожчання продуктів у червні 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, ціни на капусту білокачанну зросли до 93 грн за кілограм, що на 20,50 більше, ніж у травні. Середньомісячна вартість капусти у травні становила 71,91, тоді як на початку червня розцінки стабілізувалися на рівні 93 гривні. Аналогічна тенденція простежується і у вартості інших овочів.

Картопля рожева сьогодні коштує в середньому 41,04 грн за кілограм, що на 2,66 дорожче, ніж місяць тому. Цибуля ріпчаста подорожчала більш суттєво — на 8 гривень за кілограм, до 40,20.

Морква демонструє найбільш помітне зростання — до 77,70, що на 19,75 перевищує травневі ціни. Так само суттєво подорожчав жовтий болгарський перець — середній цінник сягнув 235,35, що на 51,82 більше за травневий рівень. Буряк додав у ціні 13,95, і нині коштує 63,60 за кілограм.

Ці тенденції свідчать про загальне підвищення споживчих цін на овочі у регіоні, що може вплинути на бюджет домогосподарств Сумської області. Зростання розцінок пояснюють сезонними коливаннями, змінами в логістиці та підвищенням витрат на виробництво.

Покупцям радять уважно стежити за пропозиціями різних мереж, адже у травні спостерігалася різниця у розцінках на капусту: від 55,10 гривень у Novus до 94,73 у Megamarket.

Подорожчання продуктів у Сумській області в червні 2025 року є відчутним, особливо у сегменті овочів, що потребує врахування споживачами при плануванні покупок.